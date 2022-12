Książę Harry i Meghan Markle pokazali niepublikowane wcześniej zdjęcia z wesela! Tak wyglądał ich PIERWSZY TANIEC (ZDJĘCIA)

Kasia 8 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Wszyscy wiedza lepiej, nie dziwie się, że chcą pokazać subiektywna to subiektywna, ale swoją wersje. Pałac długo będzie tez podgrzewał te aferkę, aby trzymać wszystko zdała od innych problemów dworu. Czepiacie się wszyscy Meghan hejt jest niewyobrażalny, księciowi Andrzejowi i jechał ochydnym i przestępczym zachowaniom nikt nie poświecił uwagi, książę William ma romans za romansem, a mumia Kate udaje dobra minę do złej gry, o Karolu i jego żonie z problemami alkoholowymi nie spójne, ale wszyscy uczepili się Meghan kogoś kto jest nie z tego świata, w miłość u tej pary widać, może zareagowali nieadekwatnie do dworskiej etykiety i wypisali się z tego życia, ale musza jakoś żyć dalej o płyną z prądem. Serio zastanówcie się jakby o was wszyscy pisali kłamstwa bezprzerwowy za wami chodzili i nie chcieli poznać prawdy tylko uchwycić sensacje, to nie chcielibyście tego wyjaśnić? Każdy komentujący nigdy nie był na dworze królewskim, ale tak chętnie z uwielbieniem pochwała milczenie i etykietę, mega ciekawe zjawisko w opozycji do tego ze każdy w życiu dąży do wolności i własnej autonomi