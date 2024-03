Meghan Markle chce WRÓCIĆ do Wielkiej Brytanii? "Rodzina królewska wydaje się mieć NIEDOBÓR personelu"

Po tym, jak cztery lata temu Harry i jego żona Meghan Markle postanowili odciąć się od brytyjskiej rodziny królewskiej i zrezygnowali z pełnienia reprezentacyjnych obowiązków, ich sympatia wśród Brytyjczyków radykalnie spadła. Negatywną passę utrzymują liczne dramy małżonków, które sprawiają, że ci stają się coraz mniej atrakcyjni dla brytyjskiej społeczności.

Chociaż mogłoby się wydawać, że byli royalsi niestrudzeni niepochlebnymi opiniami wiodą szczęśliwe życie w Kalifornii, to wszystko wskazuje na to, że Meghan Markle planuje zakasać rękawy i podjąć się naprawy reputacji. 42-latka ma już pierwszy pomysł, co zrobić, by przekonać do siebie byłych poddanych.

Meghan Markle szuka pomocy specjalisty

Jak donoszą zagraniczne media m.in. Daily Mail, żona Harry'ego szuka w tym celu eksperta, który sprawi, że nie tylko Meghan Markle, ale również jej fundacja Archewell zyskają w oczach opinii publicznej Wielkiej Brytanii. Okazuje się jednak, że to wyzwanie nie będzie należało do najłatwiejszych, nawet dla najbardziej doświadczonego PR-owca, przez niepokorną naturę byłych royalsów. Jeden z dyrektorów do spraw PR-u z Londynu w rozmowie z MailOnline pokusił się o dość osobliwy komentarz.

To jest gówniana kanapka, w której wielu starszych specjalistów ds. PR nie będzie chciało zjeść. Wielu to odrzuci. Reprezentowanie tej pary w Wielkiej Brytanii to kusząca myśl, ale para nie ma reputacji osoby słuchającej rad. Jaki byłby tego sens? - stwierdził.

Harry będzie pełnił obowiązki w imieniu swojego schorowanego ojca?

Informator MailOnline zauważa również, że państwo Sussex widzą szansę, by znów brylować w Wielkiej Brytanii. Wszystko przez problemy zdrowotne, z którymi w ostatnim czasie mierzą się członkowie rodziny królewskiej. Zdaniem informatora Meghan i Harry mogą wykorzystać sytuację, by znów pełnić obowiązki w imieniu monarchii.

Rodzina królewska wydaje się mieć niedobór personelu i jest dość sędziwego wieku – podało źródło, dodając – Sussexowie mają problem z popularnością i widzą, że istnieje możliwość wkroczenia, aby wypełnić tę próżnię własną pracą. W kraju coraz częściej mówi się także o tym, że Harry chciałby ponownie pełnić obowiązki w imieniu swojego ojca.

