Donald Trump będzie chciał DEPORTOWAĆ księcia Harry'ego?! "Ludzie Bidena byli dla niego zbyt łaskawi"

Co za bzdura. Temat zapchaj dziura. Trump do bystrzakow też nie należy. Zdrada jakiejś królowej ma sie nijak do przyznania zielonej karty. To ze jakieś srodowiska coś tam sobie gadaja, to nie ma to mocy prawnej. Meghan moze go sponsorowac, a to bedzie laczenie rodzin i pójdzie bardzo szybko. Dla usa lepiej zeby H mieszkal w stanach, placil tu podatki i byl PRem. Czy czarnym to nie ma znaczenia. Wazne, ze jest.