Meghan Markle i Harry SKŁAMALI u Oprah w sprawie ślubu? Wyciekł ich akt małżeństwa!

Takie tam bajdurzenie w temacie co uznajemy za formalny moment ślubu, czy to co kochankowie ślubują sobie sami gdzieś pod kołderką, albo przy przyjaciołach, czy to co formalnie podpisują przy urzędniku, czy w końcu to co odbywa się podczas oficjalnej ceremonii zgodnie z ogólnie przyjętymi zwyczajami. Dla niektórych takie formalne uroczystości nie mają żadnego znaczenia, dla innych słodkie gadki sam na sam to tylko lekkie słowa na wietrze. Ponieważ miałam ślub konkordatowy to ja równie dobrze mogłabym upierać się, że ja ślub miałam miesiąc wcześniej niż wesele, bo w końcu wszystkie państwowe papiery były podpisane przez nas oboje w obecności kilku urzędniczek dużo wcześniej niż planowana uroczystość, która była tylko przedstawieniem z księdzem dla gości - co oczywiście jest bzdurą albo prostacką interpretacją zdarzeń.