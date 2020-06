Pobyt Meghan i Harry'ego w Kanadzie kosztował podatników prawie 60 TYSIĘCY DOLARÓW?

Choć dziś Meghan Markle i "po prostu" Harry szukają swojego szczęścia już w słonecznym Los Angeles, to jeszcze przed "Megxitem" pomieszkiwali tymczasowo w Kanadzie . Choć Sussexowie od początku zapewniali, że chcą być finansowo niezależni od królowej, to po wyprowadzce z Wielkiej Brytanii wciąż generowali ogromne koszty . Szczególnie że zarówno Kanada, jak i Stany Zjednoczone odmówiły zapewnienia im ochrony.

Co ciekawe, nie jest to całkowity koszt ich utrzymania podczas pobytu w Vancouver Island, bo dotyczy on wyłącznie ochrony, a nie kwestii przelotów, wyżywienia czy utrzymania domu. Dodatkowo dokumenty, do których dotarł portal, podsumowują tylko dwa miesiące ich pobytu, a ten miał trwać podobno nawet do 14 marca. Nie można więc wykluczyć, że podatnicy wyłożyli na la dolce vita Sussexów nawet drugie tyle.