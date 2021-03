Meghan Markle i książę Harry PADLI OFIARĄ WŁAMANIA! Wtargnięto do ich posiadłości...

Tola 13 min. temu zgłoś do moderacji 24 10 Odpowiedz

No i już wiemy po co był ten cały "wywiad". Chodziło o wymuszenie na rodzinie królewskiej zapewnienia im ochrony, która jest mega kosztowna. Z drugiej strony jej odebranie Harremu uważam za nieporozumienie! To nie jest jego wina, że urodził się w rodzinie królewskiej!!! Nie miał na to żadnego wpływu! Dodatkowo to rodzina królewska upubliczniła jego wizerunek i korzystała z niego od momentu jego narodzin. Również nie miał wpływu na to, że jego twarz będzie rozpoznawalna na całym świecie! Wybrał wycofanie się z życia dworskiego - ok, ale ochrona powinna pozostać dożywotnio ponieważ to nie on upublicznił swój wizerunek (będąc dzieckiem) tylko przedstawiciele tego całego dworskiego teatrzyku!