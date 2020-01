Meghan Markle i książę Harry wkrótce odczują skutki uboczne "Megxitu"? Nikt nie chce zapłacić za ich ochronę...

Gdy tylko ujawniono, że Meghan i Harry "opuszczają" rodzinę królewską, media natychmiast zaczęły na bieżąco przyglądać się ich sytuacji. O ile wiele doniesień traktowało o tym, co Sussexowie mogą zyskać na takim ruchu, to nieco mniej wspominano o negatywnych skutkach ich decyzji. Jedną z nich jest kwestia ochrony, która do tej pory przysługiwała im jako członkom rodziny królewskiej.