Królowa Elżbieta wydała oświadczenie o Sussexach: "Całkowicie wspieramy decyzję Harry'ego i Meghan o zbudowaniu nowego życia"

papapa 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Harry to ma spoko haki na rodzinę, pewnie wiedzą że w razie czego wszystkich by sprzedał... Przecież tylko on odwala ciągle jakieś akcje. Jak nie w młodości to teraz. A babuleńka nic tylko oświadczenia wydaje i uspokaja nastroje. Normalnie już by sama go wywaliła, przecież jej sprzymierzeńcem jest spokój a nie skandale. Ale tam to chyba Rudy tak naprawdę rządzi 😂