Królowa Elżbieta II zwołuje specjalne spotkanie w Pałacu Buckingham. Meghan Markle ma nieco inne plany...

Thebestgosc 16 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ja się jej wcale nie dziwię, niedosc że wiecznie ją porownywali do tej Kate czy jak ona tam ma.... We wszystkim robili z niej gorszą, gorsza nawet była że po porodzie nie miała płaskiego brzucha jak żona Williama... No naprawdę. Tak ją zaszczuli że najgorsza a sami wszyscy razem wzieci jak się w stosunku do niej zachowywali? Kobieta ma jaja i silny charakter, nie pozwoli sobie na to żeby ktoś dyrygowal jej życiem, i bardzo dobrze! Jej marzeniem było być aktorka i zamierza się w tym spelniac, co w tym takiego dziwnego? Harremu też zabronili spełniać swoje pasje bo etykieta, brat tak go potępia bo sam nie miał nigdy marzeń ani pasji, ciekawe co on wogile potrafi zrobić zamiast byciem Następca Tronu.... Elżbieta to ma bardzo dużo za uszami i taka Meghan to jej na stare lata sie przyda! Co w tym takiego dziwnego że chcą po swojemu wychować syna. To że to rodzina królewska nie oznacza że nie mogą przeżyć swojego życia tak jak chcą!!! Najezdzacie na nią że po co się tam pchala, no serio?? A nikt nawet nie widzi że próbowała żyć na zasadach w których wychował się jej mąż, nie wyszło, była nieszczęśliwa więc postanowili się uszczęśliwić i nie muszą się nikomu tłumaczyć bo Elżbieta nie jest Bogiem żeby srac przed nią w gacie.....