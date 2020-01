Donald Trump WSPÓŁCZUJE Elżbiecie II w obliczu "Megxitu": "To naprawdę smutne. Jest wspaniałą kobietą"

Xxkx 1 godz. temu zgłoś do moderacji 71 6 Odpowiedz

Wydaje mi się, ze Elka jest spoko. Poświęciła całe swoje życie na kontynuowanie tradycji jaką jest monarchia, a teraz jakaś anfoamerykanka wszystko jej burzy. Harry zawsze widać było na filmach czy zdjęciach był zrzyty z bratem, a potem i z Kate, a odkąd pojawiła się Meghan to tej więzi juz nie widać. Z Meghan to taki typowy bluszcz. Ale to tylko moje zdanie więc mozecie sie nie zgadzać ze mna- poznam też inne opinie. Duzo czytam o monarchii nie tylko tej na wyspach i ta tradycja naprawdę jest ciekawa i jest to coś, co trochę nas do dawnych wieków przywraxa