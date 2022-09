Meghan Markle i książę Harry przybywają na pogrzeb królowej Elżbiety II (ZDJĘCIA)

Poniedziałek to dzień, w którym cały świat żegna królową Elżbietę II. Monarchini zmarła 8 września w wieku 96 lat na zamku Balmoral w Szkocji. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się o godzinie 12 czasu polskiego w Opactwie Westminsterskim. Po nabożeństwie kondukt z trumną królowej wyruszy ulicami Londynu w kierunku Wellington Arch. Następnie trumna zostanie przeniesiona do karawanu, którym zostanie przetransportowana do zamku w Windsorze. Około godziny 20:30 trumna zostanie złożona do grobu w kaplicy pamięci Jerzego VI - w ostatniej części uroczystości pogrzebowych uczestniczyć będzie tylko rodzina zmarłej monarchini.