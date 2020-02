Meghan Markle i książę Harry wybrali się na kolację z Jennifer Lopez i Alexem Rodriguezem: "JLo zaprosiła książęca parę i Archiego do jej domu w Miami"

Kilka dni temu stroniący od mediów rodzice Archiego wystąpili "publicznie" w Miami na szczycie organizowanym przez JPMorgan - jedno z największych holdingów finansowych na świecie. Mówi się, że za przemówienie na The Alternative Investment Summit Meghan i Harry zainkasowali 1,5 miliona dolarów.

Okazuje się, że do szerokiego grona sławnych przyjaciół "byłych" royalsów dołączyli właśnie Jennifer Lopez i Alex Rodriguez. Jak donosi Page Six, tuż po konferencji Brytyjczyk i jego żona wybrali się na kolację z piosenkarką i baseballistą do 1Hotel South Beach, gdzie w rodzinnej atmosferze omawiali "wspólną przyszłość".