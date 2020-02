Książę Harry przyznał się do lat spędzonych na TERAPII podczas tajnego wystąpienia na konferencji dla bajecznie bogatych

Sss 55 min. temu zgłoś do moderacji 15 12 Odpowiedz

Rozumiem go. Nie chce by jego dzieci przeżywały to, co on. A że za wystąpienie na jakimś forum dali mu górę forsy, to już ich sprawa. Nasz Wałęsa też lata po całym świecie ze spiczami i płacą mu hojnie :)