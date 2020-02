Meghan Markle "INTENSYWNIE SZUKA" menedżera. Wróci do zawodu aktorki?

Gosc 30 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No i co w tym złego, że chce iść do pracy?? Pudel podjudza ludzi do opluwania kobiety. Gdyby została na dworze, to byście pisali, że darmozjad i że za publiczne pieniądze żyje, jak idzie do pracy to wy z przekąsem, że wskrzesza karierę. Może i nie zdobędzie Oskara ale czymś się zajmie i poczuje się normalniej.