Meghan Markle i książę Harry szukają dla siebie domu w Malibu? Wsypała ich... Caitlyn Jenner!

Meghan Markle i książę Harry skutecznie wywołali jeden z pierwszych globalnych skandali w 2020 roku. Słynny "Megxit" , który miał być dla Sussexów szansą na więcej prywatności, zdominował światowe media i przyniósł im ostatecznie jeszcze większy rozgłos. O ile Meghan i Harry nie wyglądają na strapionych nagłą uwagą ze strony prasy, to nieco mniej komfortowo czują się podobno pozostali członkowie słynnej brytyjskiej rodziny, którzy w większości nie chcą mieć z nimi nic wspólnego .

Choć zainteresowanie "wystąpieniem" Sussexów z rodziny królewskiej było ogromne, to w ostatnich dniach sytuacja nieco się uspokoiła. Wszyscy zastanawiają się jednak, jakie plany na przyszłość mają teraz Meghan i Harry. Cokolwiek wymyślą i jakichkolwiek aktywności się podejmą, wszystko pozostaje na razie w sferze spekulacji. Póki co książę Harry dołączył do żony i syna w Kanadzie i tam wiodą już swoje nowe, spokojniejsze życie.