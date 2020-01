Księżna Camilla ZASTANAWIA SIĘ przy odpowiedzi na pytanie, czy będzie tęsknić za Meghan i Harrym po "Megxicie"

Teraz do osób, które zmuszone były skomentować aktualną sytuację w rodzinie dołączyła księżna Camilla . W przeszłości głośno było o tym, że nigdy nie przepadała ona za wybranką księcia Harry'ego, a jakiekolwiek rozmowy między nimi były wyjątkowo zasadnicze i "oschłe" . Nic zatem dziwnego, że w obliczu "Megxitu" Camilla dość niechętnie odniosła się do pytania dziennikarza.

Choć reakcja księżnej była poprawna, a ona sama wyraźnie starała się nie zdradzić, co faktycznie ma do powiedzenia dziennikarzowi, to oczywiście nie obyło się bez sporych kontrowersji. Zdaniem wielu komentatorów Camilla dobitnie pokazała, że nie jest pozytywnie nastawiona do Meghan i o żadnej sympatii z jej strony absolutnie nie ma mowy.