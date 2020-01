Wyraźnie rozsierdzony książę William opuszcza pałac Kensington. Konflikt z Harrym wciąż eskaluje? (ZDJĘCIA)

Relacje księcia Harry'ego i księcia Williama od dawna budzą zainteresowanie mediów. Choć w przeszłości bracia mieli ze sobą dość ciepłe stosunki i razem wypełniali obowiązki jako członkowie rodziny królewskiej, to dziś coraz częściej mówi się o tym, że wyraźnie się od siebie oddalili. Sami zainteresowani co prawda regularnie dementują te pogłoski, jednak prasa wciąż znajduje nowe dowody na to, że między nimi dzieje się ostatnio nie najlepiej.