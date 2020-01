Książę Harry i książę William wydali WSPÓLNE OŚWIADCZENIE!

hyyy 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

A kiedy Harry wyda oświadczenie dlaczego Meghan wywiozła dziecko z kraju? Dziecko które oficjalne należy do rodziny królewskiej, do Elżbiety II. On został na miejscu i gasi pożar a co robi Meghan w Kanadzie ze swoimi prawnikami i doradcami? Może szykuje kolejną bombę... Póki co przecież nadal należą do rodziny, nadal posiadają tytułu. Mam wrażenie że to dopiero czubek góry lodowej bo niby dlaczego nie wrócili do kraju razem z dzieckiem, żeby wszystko spokojnie ustalić. Mają przecież tutaj swój dom a księżna Sussex jakoś podejrzanie szybko od wszystkiego się odcięła.