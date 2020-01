Relacje Williama i Harry'ego pogarszały się już od dawna? "On i Kate nigdy nie dali Meghan szansy"

Choć Harry i William dopiero co zdementowali pogłoski o swoich rzekomo pogarszających się relacjach, to teraz na jaw wychodzą kolejne fakty , którymi postanowił się podzielić amerykański tabloid The Sun. Dziennikarze dotarli do źródła z otoczenia rodziny królewskiej, które twierdzi, że ich relacje w ostatnim czasie wciąż się pogarszały .

Co ciekawe, zdaniem The Sun duży wpływ na pogorszenie się ich relacji miało też podejście Williama i Kate do Meghan Markle. Harry podobno ma żal do brata i jego żony o to, że nigdy nawet nie próbowali się z nią zaprzyjaźnić.