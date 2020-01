Podekscytowana "wypisaniem się" z rodziny królewskiej Meghan Markle w końcu CZUJE SIĘ WOLNA

Megxit był bez wątpienia jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich tygodni. Decyzję o opuszczeniu rodziny królewskiej Meghan i Harry mieli podjąć wspólnie, choć trudno oprzeć się wrażeniu, że to Amerykanka była prowodyrką całego zamieszenia... Ex-książę i ex-księżna, ku niezadowoleniu Elżbiety II, ekspresowo opuścili Londyn i zamieszkali w Kanadzie. To właśnie tam mają zamiar wieść szczęśliwe życie bez ciągłej presji i bycia na świeczniku.

Co ciekawe, narzekająca na cienie sławy Markle już umawia się na wywiad ze słynną dziennikarką Ellen DeGeneres. Rozważa też rozmowy z Ophrą Winfrey czy Gayle King. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ochronę prywatności i życia rodzinnego...