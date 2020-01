Tak wygląda nowa willa, w której zamieszkają Harry i Meghan! (ZDJĘCIA)

Sss 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ona go powoli niszczy. Najpierw sklucila swoją rodzinę teraz robi to z jego tylko czekać aż go w Dupe kopnie. Myślała że będzie wielka księżna a tu nic z tego Anglia jej nie znosi to spieprzylaaa ciągnąć za sobą chłopa. Kwesta czasu i wyjdzie szydło z worka