Meghan i Harry ZRZEKLI SIĘ tytułów "ich królewskich wysokości"!

Kinia 14 min. temu

Zrzekli się tytułów, po tym jak Meghan stała się rozpoznawalna na całym świecie. Po to był huczny ślub, pełnienie obowiązków królewskich i urodzenie dziecka, teraz już zawsze będzie kojarzona przez pryzmat księżnej. Dzięki temu, może z hukiem wrócić do zawodu i stać się "wielką gwiazdą", zawsze będzie w centrum uwagi. Nie mam bladego pojęcia czy to planowała, szczerze wątpię, ale mimo to i tak szkoda Harrego, dla własnej korzyści musiała go nieźle zmanipulować, żeby doszedł do aż tak drastycznych wniosków(żył w taki sposób od małego, gdyby mu było źle, zrobiliby to szybciej, ale się zakochał i Meghan go po prostu omamiła), tak myślę. Swoją drogą, jestem ciekawa w jakim filmie teraz wystąpi. W końcu księżna-aktorka świetnie się będzie sprzedawać.