Meghan i Harry zamieszkają w posiadłości wartej 27 milionów dolarów?

Kiedyś bardzo broniłam Meghan chociaż by za to że została potraktowana jak czarna owca w rodzinie. Jednak że patrząc na decyzje które podejmuje oraz jej brak wdzięczności straciła w moich oczach. Żyje za pieniądze podatników i ciężko jej wyjść do ludzi oraz uczestniczyć w akcjach dobroczynnych. Skoro już nie jest księżną to generalnie nie powinno się ją utrzymywać i kazać iść do pracy adekwatnej do wykształcenia tej pani.