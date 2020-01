Zadowolona Meghan Markle za kierownicą land rovera odbiera przyjaciółkę z lotniska

Tuż po ogłoszeniu tzw. " Megxitu " media zaczęły zastanawiać się, co właściwie sprawiło, że Harry i jego małżonka chcą usunąć się w cień. Winą za skandal na brytyjskim dworze obarczono Meghan Markle. Ponoć była aktorka już od dłuższego czasu czuła się coraz bardziej przytłoczona obowiązkami księżnej . Mało tego, 38-latka miała również tęsknić za dawnym życiem , które porzuciła jedynie po to, by stać się obiektem nieustannej krytyki mediów. Zdaniem królewskich ekspertów decyzję kontynuowania wspólnego życia z dala od Pałacu Buckingham małżeństwo mogło więc planować od dawna .

Wszystko wskazuje na to, że Meghan ma już dosyć ukrywania się przed ciekawskimi fotoreporterami. Tym razem paparazzi przyłapali ją w pobliżu jednego z kanadyjskich lotnisk. Księżna postanowiła osobiście odebrać swoją przyjaciółkę, Heather Dorak, która przyleciała do niej z weekendową wizytą. Kobieta na co dzień jest ekspertką od pilatesu i prowadzi własne centrum treningowe w Los Angeles, do którego Meghan uczęszczała jeszcze za czasów pracy na planie serialu "Suits".