Meghan Markle udziela się charytatywnie podczas pierwszego publicznego wyjścia od ogłoszenia "Megxitu" (FOTO)

Tabloidy na całym świecie od jakiegoś czasu zastanawiają się, czym właściwie zamierza zajmować się Meghan po oficjalnym porzuceniu członkostwa w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Mówi się, że Amerykanka już od dawna czuła się przytłoczona swoimi obowiązkami i zdecydowała się na odejście po to, by powrócić do dawnego życia i kariery aktorskiej. Wszystko wskazuje jednak na to, że w najbliższych miesiącach może skupić się na działalności charytatywnej.