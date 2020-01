Koledzy księcia Harry'ego z wojska są ZNIESMACZENI jego decyzją. "Nie wzniosę za niego toastu"

jagoda 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Że Meghan nie ma żadnych wartości to nie powinno nikogo dziwić. Jej matka rozbiła rodzinę, związała z dzieciatym facetem, no ale jak wiadomo i ten związek nie trwał długo więc wychowywała córkę sama. Mając taki przykład trudno budować trwałe, zdrowe relacje. Szkoda tylko że Harry jest tak mało bystry. Jednak to pokazuje że nie warto poświęcać się ani dla dzieci ani dla wnuków.... Babcia zawsze go broniła i uciszała wszystkie plotki gdy spotykał się z przypadkowymi dziewczynami i organizował różne orgietki, albo gdy pił do nieprzytomności. Wtedy monarchia była ok. Szkoda że tak jej się za to odpłacił.