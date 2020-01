Książę Karol porównał Meghan Markle do... KIM KARDASHIAN

Kia 8 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Królowa w przemówieniu świątecznym usunęła z biurka zdjęcie Harrego i jego rodziny, a teraz jest zaskoczona ze Harry odsuwa się od tej farsy. gdyby moja babcia zrobiła coś takiego szczerze mówiąc tez niewiele by mnie obchodziły jej tytuły i pieniądze.Ksiąze Karol tez nie stronił od skandali a teraz daje sobie prawo moralizować. Już samo porownaniedoKardiaszanek jest tak pejoratywne ze pokazuje wiele o kulturzeosobistej rozmówcy, braku wsparcia i solidarności w obliczu ataków na Megan. Patrząc na całe to domino które się nakręca wokół nich od dłuższego czasu całkowicie rozumiem ich decyzje. I podziwiam odwagę ze zachowali gest wolnych ludzi którzy mają prawo do samostanowienia a nie w ramach źle pojętego obowiązku, zgodnie z tradycja kontynuować będą zamiatanie śmieci pod dywan rozkosznie się przy tym w ramach obowiązków służbowych uśmiechając. Kobieta nie pisaliby się na taki horror - hejt społeczny i pogardę nowej rodziny. Ja napewno nie i jak widać Megan tez nie. Szczerze jej współczuje tego co ja spotkało. Nikt nie zasługujemy coś takiego. Be good people - be good..