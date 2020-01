Meghan Markle chce udzielić PIERWSZEGO WYWIADU po "Megxicie" u Ellen DeGeneres. "Ona rozumie jej ból i cierpienie"

W ostatnich tygodniach "Megxit" to zdecydowanie temat numer jeden. Odkąd Meghan Markle i Harry ogłosili, że nie chcą już dłużej wywiązywać się ze swoich książęcych obowiązków i zamierzają rozpocząć nowy etap z dala od reszty "royalsów" , brytyjskie media nie piszą o niczym innym. Decyzja Sussexów budzi skrajne emocje. Podczas gdy jedni stają w obronie rodziców Archiego , w pełni ich rozumiejąc, inni zarzucają im hipokryzję i brak szacunku zarówno do rodziny, jak i byłych już poddanych.

Choć w sprawie "dramy" w brytyjskiej rodzinie królewskiej zdążyli zabrać głos już między innymi Harry, książę William, królowa, a nawet księżna Camilla, wciąż nie słyszeliśmy, co na ten temat ma do powiedzenia sama Meghan. Okazuje się, że buńczuczna Amerykanka planuje niebawem udzielić pierwszego wywiadu. Jak donoszą zagraniczne media, Markle powiedziała swoim przyjaciołom, że zamierza porozmawiać z Ellen DeGeneres. Prowadzącą program The Ellen DeGeneres Show i byłą księżną łączy ponoć silna więź: