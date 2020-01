Paulina Młynarska staje w obronie Meghan Markle: "Obwinianie kobiet, które mają czelność mieć SILNĄ OSOBOWOŚĆ"

Otto 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Podejrzewam, że Meghan miała początkowo inny plan. Chciała wnieść powiew świeżości i nowoczesnego życia na dwór, ale miała zbyt duże mniemanie o sobie i swoim wpływie. To że rodzina ja przyjęła, nie znaczy, że pozwoli rozwalać swoje porządki i zwyczaje. To tak jakby przyjść do kogoś do domu i zacząć ustawiać mu meble wg własnych upodobań albo dyktować co ma gotować i jak ma swoje dzieci wychowywać. Meghan jest arogancka i tak naprawdę gardzi tą skostniałą rodziną. Próbowała ile mogła, pewnie myślała że nawet groźba Megxitu coś da, a okazało się, że jednak jedna laska z USA nie będzie rządzić monarchią. Meghan nie rozbiła monarchii, poniosła porażkę.