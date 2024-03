Meghan Markle i książę Harry wydali OFICJALNE OŚWIADCZENIE! Tak skomentowali sprawę "zaginionej" Kate Middleton

Poszukiwania Kate Middleton trwają w najlepsze. W międzyczasie książę Harry i Meghan Markle mogą nareszcie cieszyć się względnym spokojem, choć przecież nie byliby sobą, gdyby nie dorzucili swoich trzech groszy do całego tego zamieszania. Portal Page Six niedawno opublikował mało sprzyjające Kate komentarze, powołując się na bliskie Sussexom źródła. Teraz przyszła pora na dementi.

Meghan Markle i książę Harry dementują doniesienia Page Six

W komentarzu opublikowanym niedawno przez Page Six "bliska Sussexom osoba" stwierdzała, że Meghan w życiu nie popełniłaby tak poważnego błędu co Kate, nawiązując do afery z przerobionym zdjęciem z okazji Dnia Matki. Tajemniczy informator spekulował dalej, że Harry i Meghan zostaliby "unicestwieni", gdyby przyłapano ich na takim kłamstwie.