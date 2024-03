Meghan Markle WYŚMIAŁA wpadkę Kate Middleton?! "Jej nigdy by się to nie zdarzyło. Ma bystre oko"

Kate Middleton na początku roku zniknęła z mediów, a wszystko to przez planowaną operację jamy brzusznej. Pałac przekazuje jedynie szczątkowe informacje o stanie zdrowia księżnej, co tylko potęguje zaniepokojenie fanów brytyjskiej rodziny królewskiej. Żona księcia Williama wycofała się z życia publicznego i w zaciszu domowym dochodzi do pełni sił. Dlatego też, gdy na Instagramie pojawiło się zdjęcie księżnej wraz z dziećmi w sieci wybuchła euforia. Emocje jednak szybko opadły, a internauci oraz media zaczęli mieć coraz więcej wątpliwości dotyczących autentyczności fotografii.

Światowe agencje fotograficzne, które zamieściły na swoich stronach zdjęcie, szybko zaczęły je usuwać. W sieci można znaleźć wiele teorii spiskowych dotyczących "wklejenia do zdjęcia twarzy księżnej Kate" czy też "powyginanych paluszków księżniczki Charlotte". Na Instagramie brytyjskiej rodziny królewskiej pojawiło się oświadczenie, w którym wyjaśniono, że zdjęcie zostało "zedytowane".

Jak wielu fotografów amatorów, od czasu do czasu eksperymentuję z edycją. Chciałabym przeprosić za zamieszanie, jakie wywołało wczorajsze zdjęcie rodzinne - mogliśmy przeczytać.

Jak spekuluje się od lat, relacje Kate i Meghan nie należą do najlepszych. Dlatego też wpadka żony Williama jest pożywką dla Meghan Markle. Osoby z otoczenia młodszego syna króla Karola III postanowiły dolać oliwy do ognia i powiedziały, co "Meghan i Harry myślą o całym zajściu".

Meghan Markle i książę Harry nigdy nie popełniliby takiej gafy? Przyjaciele nie mają wątpliwości

Osoby z otoczenia Meghan Markle i księcia Harry'ego postanowiły zabrać głos. Znajomi pary w rozmowie z Page Six stwierdziły, że "Meghan nigdy nie popełniłaby takiego błędu".

Gdyby Harry i Meghan kiedykolwiek napotkali ten sam problem, zostaliby unicestwieni. Te same zasady nie mają zastosowania do obu par. To nie jest błąd, który Meghan kiedykolwiek by popełniła... ma bystre oko i niezwykłą dbałość o szczegóły - miały powiedzieć osoby z otoczenia Meghan Markle i księcia Harry'ego.

Źródło z Pałacu Kensington zaprzecza wszystkim medialnym doniesieniom oraz teoriom spiskowym.

Rodzina spędziła razem Dzień Matki i miała wspaniały dzień - czytamy.

