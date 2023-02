Meghan Markle nie pokazywała się od tygodni. Teraz powraca w stylizacji wartej ponad 80 TYSIĘCY ZŁOTYCH! (FOTO)

Meghan Markle powraca z medialnego niebytu. Ostatnio to Harry grał pierwsze skrzypce

Szum wokół dokumentu Meghan Markle i księcia Harry'ego w końcu minął, jednak para wciąż miała kolejnego asa w rękawie. Chodzi o autobiografię eksroyalsa, w której ten omówił publicznie nawet własne dziewictwo czy anegdotę o odmrożonym penisie. To, co wielu zaskoczyło, była nagła nieobecność księżnej u boku męża, gdy ten urządzał tournée po mediach.

To, że Meghan nagle zniknęła ze świecznika i pozwoliła mężowi samotnie walczyć o uwagę mediów, było dla niektórych sporym zaskoczeniem. Teorie na ten temat były zresztą przeróżne: jedni wieszczyli, że para przechodzi kryzys, inni twierdzili, że po prostu nie chce się angażować w ogólnoświatową dyskusję o tym, co Harry zawarł w autobiografii. Wygląda jednak na to, że ci, którzy stęsknili się za Meghan, w końcu doczekali się jej wielkiego powrotu.