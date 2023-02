Meghan Markle i Harry przechodzą KRYZYS?! Tiktokerzy wskazują na wymuszone czułości i... ubiór royalsa: "Wyszła za księcia, a nie włóczęgę"

Glut 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A na rozwodzie będzie że nie wiedziała jak bardzo Harry jest niepoczytalny ( te wszystkie książki i opowieści w ostatnim czasie). Później powie że przecież próbowała go namówić na leczenie, psychologa a on nie chciał. Przecież ten cały cyrk co teraz Harry wyprawia to pod czujnym okiem Megan która robi sobie świetna podkładkę do rozwodu. A że ma dzieci królewskie to będzie żyć nadal jak w bajce.