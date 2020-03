Meghan Markle nie zamierza odcinać Harry'ego od rodziny królewskiej? "Chce, żeby mieli dobre relacje"

Od czasu słynnego "Megxitu" prasa zastanawia się nad tym, czym faktycznie zajmą się teraz Susseksowie, lecz to nie jedyna kwestia, która spędza tabloidom sen z powiek. Inną kwestią są relacje Harry'ego z resztą słynnej rodziny , które od miesięcy pozostają bardzo kruche. Udowodniła to między innymi ich ostatnia interakcja (a raczej jej brak) z Kate i Williamem .

Meghan chce, żeby Harry utrzymywał bliskie relacje z rodziną. Nie ma co do tego wątpliwości. To był trudny czas, ale on kocha swoich bliskich i to się nie zmieniło i nie zmieni - donosi informator portalu.