Meghan Markle ODWOŁUJE występ u Jimmy'ego Fallona i przekłada premierę kolejnego odcinka podcastu

Royalsi pospieszyli na lotnisko i tłumnie lądowali w Aberdeen, by następnie udać się do letniej rezydencji w Balmoral. Do Szkocji przybył również książę Harry, którego przyjazd spotkał się z największym zainteresowaniem prasy, bowiem wnuk Elżbiety II na miejsce dotarł jako ostatni, a nazajutrz jako pierwszy zmierzał do Londynu. Niedawno paparazzi zaś sfotografowali go w Windsorze, w którym to prawdopodobnie pozostanie do pogrzebu swojej babci.