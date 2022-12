Meghan Markle OSKARŻA Pałac! Twierdzi, że royalsi DONOSILI NA NIĄ tabloidom, żeby odwrócić uwagę od własnych afer...

Chinchilla 23 min. temu zgłoś do moderacji 56 1 Odpowiedz

Ja bym może jej wierzyła, gdybym nie miała takiej w rodzinie, czy raczej już poza rodziną. Czego myśmy się na swój temat nie dowiadywali. Ja ją podobno uderzyłam w twarz, jak była w ciąży, mama podobno całe życie go traktowała brata o wiele gorzej od mnie i siostry, w domu podobno była przemoc fizyczna. Kiedy dałam bratu moje ukochane, wypielęgnowane książeczki z dzieciństwa dla ich synka, wywaliła wszystkie na śmietnik i nazwała mnie kutwą. Całą noc przepłakałam o te książki, dwadzieścia lat je trzymałam, a mój braciszek doskonale wiedział, jak bardzo je ceniłam. Oczywiście nie pracuje, ale ma wymagania. Auto im nasi rodzice dali w prezencie ślubnym, to jej kolor nie pasował. Wózek ledwo używany brat chciał wziąć dla małego od naszej siostry, to urządziła awanturę, że jej dziecko nie będzie w używanym. Na kredyt brali wózek za prawie 7 koła, żeby lejdi mogła się pokazać. Jak czytam i patrzę na te cyrki Meg i Harry'ego to widzę dokładnie to samo. Rodzina podła, ale kaska miła. Wszyscy wiecznie Meggy krzywdzą, cały świat straszny, ona zaszczuta. No i mężuś, który jej potakuje tak energicznie, że zaraz mu głowa odpadnie. Że też niektórym facetom da się taką wodę z mózgu zrobić, niesamowite. Zresztą on nie lepszy, własną rodzinę niszczy w mediach.