Meghan Markle pokazała kulisy wystawnego baby shower. Impreza w Nowym Jorku kosztowała KROCIE

W czwartek na Netfliksie zadebiutowała druga część głośnego serialu o księciu Harrym i Meghan Markle. Kolejne odcinki dokumentu już zdążyły wywołać w brytyjskich mediach prawdziwą burzę. Małżonkowie przed kamerami streamingowego giganta opowiedzieli bowiem m.in. o kulisach Megxitu, nie oszczędzając przy tym rodziny królewskiej. Mało tego, Meghan posądziła również royalsów o rozsiewanie kłamstw na jej temat, a jej matka ze łzami w oczach opowiedziała o problemach córki ze zdrowiem psychicznym.

Meghan Markle wspomina wystawne baby shower w serialu Netfliksa. Pokazała zdjęcia z imprezy

Choć w dokumencie Netfliksa książę Harry i Meghan Markle powrócili pamięcią do wielu bolesnych doświadczeń związanych z życiem na królewskim dworze, w drugiej części show nie zabrakło także nieco milszych wspomnień. W czwartym odcinku serialu Meghan opowiedziała na przykład o kulisach wystawnego baby shower, które przyjaciele zorganizowali dla niej w 2019 roku, gdy spodziewała się narodzin Archiego. Widzowie produkcji mogli także zobaczyć kilka niepublikowanych wcześniej zdjęć z imprezy.

Przyjęcie na cześć Meghan odbyło się w Nowym Jorku w pięciogwiazdkowym The Mark Hotel. Jak donosi Daily Mail, w trwającej aż pięć dni celebracji wzięło udział około 20 osób, w tym Serena Williams, Amal Clooney, była przyjaciółka Markle Jessica Mulroney, jej makijażysta Daniel Martin czy koleżanka z serialu "W garniturach" Abigail Spencer. Wspominając imprezą, żona Harry'ego nie ukrywała, że przyjaciele sprawili jej wyjątkową niespodziankę. Zasugerowała także, że ich gest był dla niej ogromnym wsparciem w trudnych chwilach.

Moi przyjaciele zaskoczyli mnie naprawdę pięknym baby shower w Nowym Jorku. Powiedzieli: "Zamierzamy obsypać miłością ją i jej dziecko, a ona to przetrwa i przejdziemy przez to razem z nią" - wspominała żona Harry'ego.

W dokumencie można było także usłyszeć wypowiedzi kilkorga przyjaciół Meghan, którzy świętowali wraz z nią w Nowym Jorku. Scenarzystka filmowa Silver Tree wspominała imprezę jako "naprawdę magiczny czas", w którym wszyscy goście "celebrowali" Meghan. Równie miłe wspomnienia z przyjęcia miała też Serena Williams.

To było po prostu fajne i zabawne, spróbować mieć tę intymną chwilę - dodała tenisistka.

Tak wyglądało baby shower Meghan Markle

W drugiej części dokumentu Netfliksa widzowie mieli okazję zobaczyć kilka ujęć z nowojorskiego baby shower Meghan. Możemy na nich na przykład zobaczyć kreację, w której Markle wystąpiła podczas przyjęcia. Ciężarna wówczas księżna z przyjaciółmi bawiła się ubrana w granatową sukienkę w grochy. W serialu pokazano m.in. zdjęcie Meghan w towarzystwie znajomych, w tym Sereny Williams oraz fotografię, na której uśmiechnięta celebrytka pozuje, trzymając się za brzuch. W tle możemy natomiast dostrzec dwupiętrowy tort, ozdobiony kartonowymi figurkami Harry'ego, Meghan i dziecięcego wózka.

Wygląda na to, że przyjaciele Meghan zadbali o to, by baby shower na długo pozostało w jej pamięci - okazuje się, iż celebrytka i jej znajomi mieli okazję wziąć udział w lekcji układania kwiatowych bukietów. W serialu pokazano nawet zdjęcie, na którym ubrana w fartuszek Markle pracuje nad kwiatową kompozycją, tuż obok Sereny Williams i Amal Clooney.

Kulisy baby shower Meghan Markle. Impreza kosztowała krocie

Jak można się domyślić, wystawne baby shower Meghan Markle nie należało do najtańszych. Według Daily Mail sam przelot Meghan prywatnym odrzutowcem z Wielkiej Brytanii do USA kosztował 250 tysięcy dolarów. Księżna i jej przyjaciele imprezowali w jednym z najdroższych apartamentów hotelu The Mark, a za tę przyjemność zapłacili ponoć okrągłe 150 tysięcy dolarów. Nocleg w ośrodku również miał kosztować krocie - jak wyliczył tabloid, za wynajęcie jednoosobowego pokoju na pięć nocy w hotelu należy zapłacić prawie 10 tysięcy dolarów. O słodkie przekąski dla gości, w tym oryginalny tort, zadbała specjalistka od organizacji eventów, Darcy Miller. Meghan i jej znajomi mogli zajadać się m.in. ciasteczkami w kształcie bocianów czy lukrowanymi babeczkami.

Według People goście baby shower zorganizowanego przez Serenę Williams, Jessikę Mulroney i Genevieve Hillis, otrzymali specjalne skórzane torby warte od 175 do 195 dolarów, wypełnione drogimi prezentami. W ich wnętrzu znalazły się m.in. świece zapachowe, masło do ciała, puder enzymatyczny marki Tatcha. Pewnego dnia imprezy do pokoju Meghan dostarczono też ponoć 17 walizek podręcznych, a każda warta była około 225 dolarów.

Daily Mail w 2019 roku oszacowało koszt wystawnego baby shower Meghan na zawrotne 430 tysięcy (!) dolarów. Brytyjski tabloid wspominał, że na imprezie była obecna harfistka, do nowojorskiego hotelu dostarczono także m.in. maszynę do waty cukrowej, dziecięcą kołyskę za około 380 dolarów oraz... drzewko mandarynkowe.

Oglądaliście już drugą część serialu o Harrym i Meghan?

