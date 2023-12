Meghan Markle PONIŻYŁA Kate Middleton? "Tak naprawdę nie miała WŁASNEJ kariery"

Pojawienie się Meghan Markle na brytyjskim dworze mocno podzieliło entuzjastów rodziny królewskiej. Część z nich uważała, że nadszedł najwyższy czas, by książę Harry wreszcie się ustatkował. Zdaniem drugich młodszy syn Diany i Karola powinien ulokować uczucia gdzieś indziej. Stanowisko to podtrzymuje również księżna Kate , która zdecydowanie nie żywi ciepłych uczuć do bratowej swojego męża .

Meghan Markle zabiegała o wzmocnienie swoich wpływów w rodzinie królewskiej

Uważała, że była kobietą, która doszła do czegoś, podczas gdy Kate tak naprawdę nie miała własnej kariery. Wydawało jej się, że ma większe prawo do wypowiadania się niż jej szwagierka, która weszła do rodziny jako nieznana osoba, podczas gdy Meghan uważała się za filantropkę, która może czegoś nauczyć rodzinę królewską o działalności charytatywnej - ujawnia informator cytowany przez "The Telegraph".