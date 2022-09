Meghan Markle UDAWAŁA PŁACZ na pogrzebie królowej?! Po sieci krąży osobliwe nagranie

Kasia 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Stop it!!! Nawet mi było przykro jak patrzyłam na cierpienie w oczach Karola czy Williama. A ona Królową znała, wiec na pewno była to przejmująca i dla niej ceremonia. Stop z hejtem i sianiem nienawiści. Po co to w ogóle powielacie.