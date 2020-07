Meghan Markle ujawnia w sądzie tożsamość BYŁYCH przyjaciół i znów narzeka: "Nie byłam DOSTATECZNIE CHRONIONA"

O walce Meghan Markle z wydawcą Mail on Sunday mówi się sporo już od kilku miesięcy. Tabloid jakiś czas temu opublikował fragmenty listu eksksiężnej do swojego ojca, Thomasa , z którym ta od lat pozostaje skłócona. Omawianie rodzinnych spraw na łamach kolorowej prasy najwyraźniej nie przypadło do gustu żonie Harry'ego, która kilkakrotnie uzupełniała już swoje zeznania z nadzieją na korzystny wyrok .

Choć żadne konkretne nazwiska nie zostały podane do wiadomości publicznej, to w kręgu osób znaleźli się podobno m.in. jej wieloletnia przyjaciółka, była współpracowniczka i przyjaciółka z Los Angeles. Ujawnienie ich personaliów było konieczne ze względu na publikację magazynu People, w którym rzeczeni znajomi zapierali się, że list Meghan do ojca "miał pozytywny wydźwięk". Thomas uznał, że to nieprawda i jako dowód sam przekazał jego prawdziwą treść właśnie dziennikarzom Mail on Sunday.