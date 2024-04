Meghan Markle w pelerynie za prawie 16 tysięcy złotych pojawiła się w towarzystwie Harry'ego na artystycznym evencie (FOTO)

Kamila 32 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

No i kto mi te moje liczne grzechy policzył? Izolda która w oparciu o własne losy mogłaby drugą część Kamasutry napisać? Oczywiście gdyby była piśmienna bo ona takie studia prawnicze skończyła na których pism procesowych pisać nie uczono i jak pracodawca dał naganę to odwołanie ja musiałam napisać bo najwidoczniej przeczytałam coś więcej niż Bridget Jones i jakoś zdanie po polsku potrafiłam sklecić. Jakby Izolda nie miała ze mnie profitów to by umiała się mnie pozbyć. Izolda śmiała się z własnej siostry lekarki że ta zamiast założyć prywatny gabinet i "trzepać kasę" to pracuje w państwowym szpitalu jak jakiś "zasrany doktor Judym". No mi też taka właśnie Karyna powiedziała że wy macie dużo grzechów. I dlatego wyznaczyłam wam karę: na każdej imprezie siedzę bite 5 godzin i jem póki wszystko nie poznika z półmisków. To i tak mniejsza kara niż ta którą którą wy mi wyznaczyliście bo jest przynajmniej jakoś ograniczona i nie umniejsza was w oczach całego miasta i kraju na wieku wieków amen.