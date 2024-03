Meghan Markle WRACA na Instagram i ogłasza NOWY projekt. Dobry czas, by o sobie przypomnieć? (FOTO)

Meghan Markle wróciła do mediów. Tak ogłosiła nowy projekt

Wspomniane tajemnicze wideo do utworu "I Wish You Love" Nancy Wilson zawiera kilka estetycznie dopasowanych kadrów. Przedstawiają one m.in. białe kwiaty w wazonie, kobietę w sukni balowej czy krzątającą się w kuchni Meghan.