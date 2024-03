Meghan Markle wyznała, że BYŁA zastraszana i "MOLESTOWANA" w czasie ciąży: "To było okrutne"

Kama 23 min. temu zgłoś do moderacji 66 8 Odpowiedz

Taka prawda. Same sobie to robimy. Dziewczyny nie dawajmy sobie wmawiać, że wszystkie plotki na temat innych kobiet to prawda. Popatrzmy na nasze koleżanki, większość jest super i dla swoich rodzin i przyjaciół zrobiłaby wszystko, więc czemu wierzymy, że to faceci są zawsze bezwolnymi ofiarami - to inna go uwiodła, to ona mu utrudnia. Wspierajmy się!