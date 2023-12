Meghan Markle zdradziła, co jej syn chciałby dostać pod choinkę. NIE ZAMIERZA spełniać życzenia chłopca

Meganka 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To było do przewidzenia. Panel miał rozmawiać o filmie Misana, oczywiście że meghan musiała wymyślić jakaś historię na poczekaniu żeby jednak uwaga skupiła się na niej. Obowiązkowo z machaniem rękami i chichotem pod nosem, bo przecież ona taka zabawna jest. Media nie wspomniały jak to jeden z interlokutorów celowo wspomniał narcyzm i zaczął krytykować skupienie na sobie w trakcie rozmowy z meghan. To było bardziej zabawne.