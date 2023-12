Książę Harry i Meghan Markle publikują własną kartkę świąteczną! Była księżna Sussexu zaszalała ze stylizacją (FOTO)

Pipi 27 min. temu zgłoś do moderacji 21 0 Odpowiedz

Kiedy mam wątpliwości czy czasem RF nie robi na nich nagonki, a potem widzę jak ci co wybrali Amerykę i olali monarchię podkreślają swoje książęce tytuły, to już wiem, kto tu kłamie. Gdyby zaznali na dworze królewskim takich krzywd, to by się chcieli odciąć. A oni to tylko kupony odcinają co najwyżej.