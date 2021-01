Melania Trump UCIEKA od Donalda! Internauci przewidują rychły ROZWÓD: "Nienawidzi męża i swojego życia" (WIDEO)

RÓŻNICA 10 min. temu zgłoś do moderacji 10 3 Odpowiedz

Nieprawdopodobne wręcz idiotyzmy, wyciągane z internetowego ścieku, tworzone przez hejtownie Demokratów! PRAWDZIWYM hitem Internetu z zaprzysiężenia Sleepy Joe Bidena są śmiertelnie znudzony Bernie Sanders (swego czasu konkurent Bidena do posady prezydenta USA), siedzący w dziwnym stroju i jeszcze dziwniejszych zimowych rękawicach oraz były prezydent Bill Clinton, który odwalił podczas przemówienia Sleepy Joe wspaniałą drzemkę. Śmieją się wszyscy – od lewej do prawej strony. Memy można już liczyć setkami. Łatwo znaleźć w Sieci! Co do Melanii – trudno się dziwić jej znużeniu i zarazem uldze z powrotu DO DOMU na Florydzie…