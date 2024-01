Menadżer Daniela Martyniuka mówi o słabości podopiecznego do UŻYWEK i staje w jego obronie: "Jest OFIARĄ..."

... 20 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

No i dobrze. Niech się czymś zajmie, znajdzie sobie jakiś cel. Choć akurat życie muzyka i szołbiz to nie najlepszy wybór do zerwania z używkami, ale niech spróbuje. Faktycznie zawsze był tylko synem ojca, rozpieszczonym gówni.rzem, a zarazem tego ojca brakowało w jego życiu, plus drastyczne przeżycia z dzieciństwa, przez co pewnie potem tym bardziej go rozpieszczano. Choć podejrzewam, że i miał fundowane najlepsze odwyki i jakieś propozycje zajęcia, pracy, więc to też nie tak, że pierwszy raz dostaje jakąś szansę, ale ok - trzymam kciuki! Zawsze byłam naiwna i staram się w każdym zobaczyć coś dobrego, zrozumieć skąd takie nie inne zachowania. No wykon na balkonie niezbyt rokuje, ale jak pokazują koncerty - choćby sylwestrowe - wielu wykonawców nie ma głosu.