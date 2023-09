Menadżerka Agnieszki Chylińskiej opublikowała treść SMS-ów od MĘŻA piosenkarki. Odniósł się do plotek o rzekomym romansie ukochanej

ola 58 min. temu zgłoś do moderacji 307 20 Odpowiedz

nie rozumiem po co publikować prywatną korespondencje? Menadżerka powinna chyba się zająć organizacja jej koncertów i przede wszystkim być bardziej profesjonalna. Bez hejtu ale wyglada to na marna próbę wzbudzenia zainteresowania mediów bo kariera muzyczna chyba przystopowała. Agnieszka jest bardziej znana z występowania w mam talent i zamiłowania do dziwnych tatuaży