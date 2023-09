Menadżerka Agnieszki Chylińskiej znów nawiązuje do plotek o romansie. "Najgorzej, że czytają te bzdury NASZE DZIECI"

Tyskie 11 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Dla ludzi którzy jarają się życiem tych tzw. celebrytów jesteście żałośni, oni by nawet na was nie spojrzeli gdyby nie to że robią na was sałatę, jesteście dla nich tak istotni jak zarobki z reklam, zapychają wam mózgi tą bezwartościową papką głównego nurtu żebyście stracili całkowicie kontrolę nad własnym życiem... najważniejsi w życiu jesteście wy sami i wasze rodziny nie postacie pojawiające się w kwadracie... kto z kim i dlaczego i do roboty na taśmie