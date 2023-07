Menedżer Sylwii Peretti tłumaczy się z poprzedniego oświadczenia: "To wszystko nas zaskoczyło"

Rozbieżne komunikaty policji i menedżera

Tymczasem małopolska policja ustaliła co innego. Według prowadzących śledztwo, to właśnie syn celebrytki kierował samochodem. Potwierdzają to nagrania z monitoringu ulicznego.

Nowy komentarz menedżera Sylwii Peretti

To, co przedstawiliśmy w sobotę w komunikacie, wynikało z naszej wiedzy, jaką mieliśmy kilka godzin po wypadku. To wszystko nas zaskoczyło. O dotychczasowych informacjach policji i jej ustaleniach wiemy. Zdajemy sobie z nich sprawę. Czekamy na poniedziałek, kiedy będziemy mieli wszystkie szczegóły. Do tego czasu nie komentujemy sprawy - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską.